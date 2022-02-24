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30 марта, 09:52
Новости

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено ещё на неделю

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено ещё на неделю

Об этом сообщается на сайте Росавиации.

До 7 апреля полеты временно не будут осуществляться в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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