30 марта, 09:52
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено ещё на неделю
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Об этом сообщается на сайте Росавиации.
До 7 апреля полеты временно не будут осуществляться в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.