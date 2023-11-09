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9 ноября, 13:47
НовостиСоциальная политика

Президент Владимир Путин поручил усилить информирование граждан о процедуре списания долгов

Президент Владимир Путин поручил усилить информирование граждан о процедуре списания долгов
"Здесь есть некоторые изменения, и нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан", - заявил президент на совещании с правительством. С 3 ноября 2023 года расширен коридор для тех, кто может оформить банкротство в упрощенном порядке через МФЦ. Ранее он составлял 50-500 тысяч суммы долга, теперь - от 25 тысяч до 1 миллиона рублей.
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