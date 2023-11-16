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22 ноября, 06:48
НовостиЗдравоохранение

Сегодня завершаются курсы сестринского дела

Сегодня завершаются курсы сестринского дела

В нем приняли участие сотрудники регионального УФСИНа. Под руководством опытных педагогов медицинского колледжа им. Тамары Хахлыновой они уже прошли теорию, а сейчас закрепляют знания на практике.

Отметим, мероприятие проходит по инициативе депутата Госдумы России Бадмы Башанкаева во всех субъектах страны. Напомним, ранее для сотрудников УФСИНа по Калмыкии Бадма Башанкаев провел обучение по тактической медицине и вручил аптечки.

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