В хозяйствах Калмыкии стартовала осеменительная кампания

От того, как она пройдёт, зависит сколько молодняка получит весной общественное стадо и какого качества и продуктивности будет потомство.

В эти дни осеменительная кампания проходит в крупнейшем племенном хозяйстве Калмыкии по выращиванию грозненской породы овец Племзавода «Улан-Хееч» Яшкульского района.

С начала месяца специалисты, используя высококлассных баранов-производителей, осеменили более 1200 голов маток.

Всего в текущем году в хозяйстве ожидают приплод от 3000 овец. Немаловажным фактором являются сроки проведения кампании.