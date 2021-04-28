Президент подписал Закон о мерах социальной поддержки

Так, с 1 июля неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Для сравнения, в среднем по стране, выходит около 5,5 тысяч рублей. Кроме того, с 1 июля женщинам, вставшим на учет в поликлинику по беременности до 12 недель, будут платить каждый месяц 50 % прожиточного минимума. В среднем, это чуть более 6 тысяч.

А с 1 сентября больничные по уходу за детьми до 8 лет будут оплачивать в размере 100 процентов от среднего заработка. Назначение и выплату пособий будет осуществлять Пенсионный фонд. Документ размещен на портале правовой информации.