Итоги исполнения республиканского бюджет за прошлый год – тема сегодняшних публичных слушаний в Доме Правительства

Глава кабинета министров Юрий Зайцев подчеркнул важность этой встречи. Предложения и замечания, которые прозвучат в ходе обсуждения, по его словам, можно будет предметно использовать в дальнейшем при формированиях бюджетов всех уровней. Руководитель финансового ведомства ОчирШургучеев, отметил, что исполнение бюджета проходило в непростых условиях, вызванных пандемией коронавируса. И даже в этой ситуации регион сохранил потенциал и устойчивость финансовой системы.

Собственные доходы выросли на 13,4% и составили 6 миллиардов 700 миллионов рублей. На 35% увеличился объем федеральной поддержки, в том числе и за счет реализации в 2020 году Индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии и средств, выделенных на мероприятия по борьбе с пандемией и ее последствиями. В целом, доходы ресбюджета превысили объемы 2019 года на 30% или на 4 миллиарда 700 миллионов рублей и составили в прошлом году – без малого, 20 с половиной миллиарда. Выросли значительно и расходы и составили чуть более 22 миллиардов. В условиях пандемии бюджет сохранил социальную направленность.

Сегодня в эфире телеканала «Россия 24» в 17.30 смотрите телевизионную версию публичных слушаний.