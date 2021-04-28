Семь магистралей Калмыкии вошли в опорную сеть автодорог России

Речь идет о трассах, отличающихся наибольшей интенсивностью движения. Об этом стало известно по итогам совещания под председательством руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова.

От региона участие в нем приняли вице-премьер Наран Кюкеев, профильный министр Виктор Джанджиев и его заместитель. Как было отмечено, следующим шагом станет подписание соглашения между агентством и правительством республики.