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27 мая, 17:23
НовостиСтроительство

Семь магистралей Калмыкии вошли в опорную сеть автодорог России

Семь магистралей Калмыкии вошли в опорную сеть автодорог России

Речь идет о трассах, отличающихся наибольшей интенсивностью движения. Об этом стало известно по итогам совещания под председательством руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова.

 От региона участие в нем приняли вице-премьер Наран Кюкеев, профильный министр Виктор Джанджиев и его заместитель. Как было отмечено, следующим шагом станет подписание соглашения между агентством и правительством республики.

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