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6 апреля, 17:07
НовостиСоциальная политикаОбщество

Представители родительской общественности обсудили актуальные вопросы поддержки семьи

Представители родительской общественности обсудили актуальные вопросы поддержки семьи

В Элисте состоялось региональное собрание с членами Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». Представители профильного министерства, Администрации города и общественности из 13 муниципалитетов обсудили создание республиканского отделения Ассоциации.

Заместитель главы профильного министерства Татьяна Питкиева отметила, что роль родительской общественности в воспитании детей растёт: в регионе функционируют как родительские комитеты, так и совет молодых родителей и совет отцов.

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