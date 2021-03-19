Представители родительской общественности обсудили актуальные вопросы поддержки семьи

В Элисте состоялось региональное собрание с членами Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». Представители профильного министерства, Администрации города и общественности из 13 муниципалитетов обсудили создание республиканского отделения Ассоциации.

Заместитель главы профильного министерства Татьяна Питкиева отметила, что роль родительской общественности в воспитании детей растёт: в регионе функционируют как родительские комитеты, так и совет молодых родителей и совет отцов.