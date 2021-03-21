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7 апреля, 17:24
НовостиСоциальная политика

Как получить выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет?

Как получить выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет?

Ответ на этот вопрос теперь можно узнать с помощью консультации по телефону. В Министерстве социального развития, труда и занятости работает горячая линия. 

Напомним, новые правила назначения ежемесячных пособий вступили в силу с апреля. До этого для всех оно составляло 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Теперь - в зависимости от дохода семьи выплата будет ранжироваться: 50%, 75% или 100%. Что требуется для того, чтобы подать заявление и как это сделать, можно узнать по номеру 8 (847)223-51-00 или 3-48-22.

 

 

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