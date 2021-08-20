Правительство страны выделит дополнительно более 28 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Накануне на заседании Правительства Премьер-министр Михаил Мишустин особое внимание уделил мерам социальной поддержки.

Так, речь шла о выделении дополнительных средств на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. На это Правительство направляет более 28 миллиардов рублей.

Размер выплаты будет зависеть от дохода родителей и может составлять от 50 до 100 процентов от регионального прожиточного минимума. Особое внимание уделяется многодетным родителям. Они получают ежемесячные выплаты на каждого ребенка, которому еще не исполнилось 3 года. Сейчас такую помощь получают более 620 тысяч семей. На их поддержку Правительство выделит дополнительно около 6 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить более 48 тысяч ребят, которые воспитываются в больших семьях.