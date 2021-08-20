«Методика и технология УДЕ в 21 веке»

Сегодня состоялась Всероссийская научно-практическая конференция к 100-летию со Дня рождения академика Эрдниева. Среди участников – представители 28 регионов России и четырех стран ближнего зарубежья.

По словам ректора КалмГУ Бадмы Салаева, это говорит о том неоценимом вкладе, который Пюрвя Мучкаевич внес в систему общего, среднего и высшего образования.

Благодаря технологии УДЕ об Эрдниеве и республике, в целом, знают далеко за пределами страны. Пособия и методические рекомендации по УДЕ были изданы в 17 странах. А благодаря использованию в работе этой уникальной технологии, учителям региона удается добиваться высоких результатов в обучении школьников. В этот день они были награждены грамотами и благодарностями. А продолжится форум секционной работой.