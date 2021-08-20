Сегодня официально стартовала XII Всероссийская перепись населения и Первая – цифровая

Она началась в стационарных переписных пунктах при МФЦ. Подомовой обход переписчики начнут по плану с 18 октября. Такая кампания дает уникальную информацию, которой нет ни в каких базах, в том числе о национальной принадлежности и владении языками. Поэтому проходит она с соблюдением конституционных прав граждан. Впервые кроме контролеров в переписи участвуют и волонтеры. Подробнее в материале Зои Бармагнановой.

Обязательные атрибуты переписчика – удостоверение, синий портфель и шарф с логотипом ВПН-2020, а также жилет со светоотражающими элементами. И, конечно, памятки для населения, которые уже начали раздавать по закрепленным адресам. Также у переписчика с собой планшет со специальным программным обеспечением, говорит контролер Людмила Курашова. За карьеру это ее уже третья кампания. Раньше приходилось ходить по домам с бумажными анкетами. Их сканировали, и только потом информацию можно было обрабатывать. Сейчас все автоматизировано.

Сбор сведений о населении в Калмыкии будет действовать на 76 участках, 5 стационарных разместят в многофункциональных центрах. Одной из первых заполнить анкету в МФЦ пришла жительница Элисты Татьяна Гончаревская. Пускать переписчиков домой боится из-за участившихся случаев с мошенниками, а интернетом пользуется с трудом.

Впервые во Всероссийской переписи населения задействованы волонтеры. В основном, они работают на стационарных участках в МФЦ.

Обучение с помощью мультимедийных роликов волонтеры прошли и в районах региона. Большая часть из них студенты.

Что касается переписчиков, то в этом году их зарегистрировано 565 человек. Из которых 194 будут работать в течении месяца в Элисте. В ходе кампании гражданам будет предложено ответить на вопросы, касающиеся пола, возраста, национальности, образования и источника дохода. Вся информация конфиденциальна. Предъявлять документы, подтверждающие тот или иной факт, не потребуется. Всероссийская статистическая кампания продлится до 14 ноября включительно.