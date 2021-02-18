Новый вертолёт санавиации уже приступил к работе

Помощь санавиации сегодня понадобилась жительнице Октябрьского района, находящейся в тяжелом состоянии.

В 10 утра для ее транспортировки в столицу из районной больницы вылетел вертолёт Ми-8. Сразу же после погрузки пациента на борт, экипаж отбыл обратно. В 13 часов он прибыл в Элистинский аэропорт. 68-летней женщине диагностировали инсульт. Уже месяц пациентка находится в коме.

По словам анестезиолога-реаниматолога, реанимационный модуль на борту МИ-8 включает в себя аппарат ИВЛ, дефибриллятор, монитор, инфузоматы, кислородную поддержку, консоль с подводкой медицинских газов и электричества, аппарат ЭКГ. С помощью этих приборов врачи в ходе полета могут оказывать качественную реанимационную помощь.