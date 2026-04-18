19 апреля, 17:50
НовостиСобытие

Сегодня в России впервые отмечают День памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Юридически доказанный факт: нацисты проводили политику физического уничтожения народов СССР. За последние годы суды вынесли 34 решения о признании фактов геноцида. В Калмыкии, как отметил историк Олег Северцев, захватчики также проводили политику геноцида местного населения. Страна вводит в оборот новые документы и проводит мемориальную работу. Утверждённый президентом День памяти и наказание за отрицание геноцида — важные шаги к восстановлению исторической справедливости.

📼Подробнее в беседе с Александром Бедишовым рассказал кандидат исторических наук Олег Северцев.

