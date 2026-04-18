Три автомобиля столкнулись в Целинном районе Калмыкии.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 244-м километре федеральной автодороги Р-22 Волгоград — Элиста поступило в службу спасения в 15:43. По прибытии на место сотрудники МЧС России обнаружили столкновение трёх транспортных средств: «Мерседес Спринтер» (без пассажиров), «КамАЗ» и «Лада Гранта». Они отключили аккумуляторные батареи на автомобилях и смыли ГСМ с проезжей части. Пострадавших нет.

Фото: МЧС Калмыкии