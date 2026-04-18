19 апреля, 17:45
НовостиСобытие

Детям из Лагани и Малых Дербет покажут премьеру мультфильма.

Премьеру иранского анимационного фильма "Толстяк Юзи", в ролях которого сыграл актер Насер Мамдух, а режиссером выступил Реза Арзанги, уже посмотрели в Элисте. Бесплатный показ организовал депутат Госдумы Бадма Башанкаев. На него пригласили детей из многодетных семей и семей участников СВО.

Юзи — редчайший представитель семейства кошачьих. Обитает он не в тропических лесах, а в городе, где живет в квартире с ванной и спортзалом. А еще он умеет водить машину и любит тортики со сладкой газировкой. Всё меняет телепередача о диких леопардах. Вместе с бездомным котом Бобби Юзи решает найти своих родных.

«Сюжет про Юзи звучит мило и поучительно — история о поиске своих корней и настоящей дружбе. Мне кажется, что это найдет отклик в сердцах ребят», — отметил Башанкаев.

Фото: Бадма Башанкаев

