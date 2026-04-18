Мингиян Бевеев — автор гола в матче «Краснодар» — «Балтика»

На Кубани завершилась игра 25-го тура РПЛ. На 43-й минуте отличился Мингиян Бевеев. Во втором тайме «Краснодар» отыгрался благодаря голу Хуана Боселли (59-я минута). Однако спустя семь минут Максим Петров после ошибки соперника снова вывел «Балтику» вперёд. Уже в компенсированное время (90+2) защитник «Краснодара» Жубал спас команду от поражения. В итоге команды разошлись боевой ничьей — 2:2. После этого матча «Краснодар» с 54 очками на втором месте. Лидирует «Зенит» (55 очков). «Балтика» на четвёртом месте с 45 очками.

