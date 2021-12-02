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29 декабря, 18:58
НовостиСоциальная политика

Подарки для маленьких пациентов

Подарки для маленьких пациентов

Офицеры следственного управления совместно с волонтерами-медиками и сотрудниками регионального штаба взаимопомощи «Мы вместе» посетили детско-подростковое отделение Республиканского противотуберкулезного диспансера.

Ребята находятся на стационарном лечении, Новый год они проведут в больничных палатах. Вместе с гостями приехали Дед Мороз и Снегурочка. Пожелал ребятам скорейшего выздоровления и исполнения желаний руководитель Регионального следственного управления Алексей Сердюков.

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