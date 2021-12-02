Рифат Сабитов исполнил новогоднее желание юного жителя Карелии

Новогоднее чудо. Заместитель генерального директора-руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов исполнил мечту четырехлетнего жителя деревни Вилга республики Карелия - Льва Сотникова.

Подарок — большой конструктор «Лего» мальчик из многодетной семьи получил в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

«Когда я снял пожелание Льва Сотникова, мне так захотелось сделать этому мальчику хороший подарок, поздравить с Новым годом, пожелать крепчайшего здоровья, долгой и счастливой жизни, чтобы игрушки его порадовали» - поделился Рафат Сабитов.

Акция «Елка желаний» будет исполнять мечты до конца зимы. У многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, еще есть возможность получить заветный подарок. Главное — верить в чудеса.