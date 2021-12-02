29 декабря, 17:11
 1 °C
83,2
73,65
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 декабря, 18:24
НовостиСоциальная политикаБлаготворительность

Рифат Сабитов исполнил новогоднее желание юного жителя Карелии

Рифат Сабитов исполнил новогоднее желание юного жителя Карелии

Новогоднее чудо. Заместитель генерального директора-руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов исполнил мечту четырехлетнего жителя деревни Вилга республики Карелия - Льва Сотникова.

Подарок — большой конструктор «Лего» мальчик из многодетной семьи получил в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

 «Когда я снял пожелание Льва Сотникова, мне так захотелось сделать этому мальчику хороший подарок, поздравить с Новым годом, пожелать крепчайшего здоровья, долгой и счастливой жизни, чтобы игрушки его порадовали» - поделился Рафат Сабитов.

Акция «Елка желаний» будет исполнять мечты до конца зимы. У многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, еще есть возможность получить заветный подарок. Главное — верить в чудеса.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия