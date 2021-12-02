Степная столица и пригородные районы второй день во власти гололеда и тумана

Непогода стала причиной и отключения электроэнергии в степной столице. Сейчас по улицам города по-прежнему опасно ходить, увеличилось количество ДТП на дорогах и обращений в трамвпункт.

Вот уже третьи сутки энергетики калмыцкой столицы работают в круглосуточном режиме. Начиная с вечера 27 декабря сюда, в диспетчерскую службу, непрерывно поступают звонки от потребителей.

Продолжительные дожди, обрушившиеся на Элисту в последние двое суток, завершились резким похолоданием и образованием значительных гололёдно-изморозевых отложений на ветках деревьев и проводах электролиний. И хотя на улицах города практически без перерыва работают усиленные бригады горзеленхоза, с раннего утра 9 комбинированных дорожных машин посыпают песком столичные автомагистрали. Десятки дворников обрабатывают песчано-солевой смесью тротуары. Но ходить по ним по-прежнему опасно. В травмпункт республиканской больницы только за двое суток поступило более 100 обращений. Это переломы и ушибы на скользких тротуарах.

В республике произошло около 40 дорожно-транспортных происшествий, в 5 из них есть пострадавшие, в том числе двое детей. Причина большинства из них - погодные условия. Региональная Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть крайне внимательными.

По данным Росгидрометцентра, в Элисте ожидается низкая минусовая температура, без осадков, замерзающий туман, умеренный ветер. Завтра потеплеет до 0 градусов, без осадков, видимость будет нулевая.