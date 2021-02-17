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10 марта, 15:31
НовостиСоциальная политикаОбщество

Почему в Элисте растут цены на рынке недвижимости?

Почему в Элисте растут цены на рынке недвижимости?

По инициативе Бату Хасикова в Калмыкии впервые заработает программа «Стимул». В минувшем году в республике при плане около 80 тыс. кв. м введено почти на 11% больше. Новый проект увеличит объёмы. Государственная программа по вводу жилья в регионах формируется до 2024 года. А пока ситуация на рынке недвижимости в калмыцкой столице характеризуется резким ростом цен. С чем связано подорожание квадратных метров, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

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