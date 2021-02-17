Сегодня – День архивов
Архивная служба Калмыкии отмечает в этом году свой вековой юбилей.
На протяжении многих лет её сотрудники собирали, обрабатывали и бережно хранили всё, что связано с нашей жизнью и историей. Среди документов и уникальные, отражающие историю калмыцкого народа с ее радостными и трагическими событиями. Историю республики.
Более 30 –ти хранителей, понимая ценность каждого документа, хранят и систематизируют постоянно пополняющиеся фонды архивного фонда республики. И конечно, чтят и приумножают традиции предшественников.
Сейчас в его фондах хранятся бесценные документальные свидетельства с 1713 года. Всего 453 тысячи единиц хранения.
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