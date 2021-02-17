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10 марта, 15:40
НовостиОбществоСельское хозяйство

Калмыцким аграриям возместят часть затрат на мелиорацию земель

Калмыцким аграриям возместят часть затрат на мелиорацию земель

В этом году в рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» гидромелиоративные работы запланированы на площади почти 2,5 тыс гектаров. Затраты на их проведение берут на себя федеральный и республиканский бюджеты.

70% расходов на землях регулярного, инициативного и лиманного орошения сельскохозяйственным товаропроизводителям возместит федеральный центр. В профильном министерстве отметили, что сейчас рассматривается вопрос увеличения ставки возмещения затрат до 90 процентов.

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