Сегодня в Элисте стартуют занятия в летней образовательной школе «Молодежь. Выборы. Власть»

В течение 3 дней молодые люди от 18 до 35 лет, а это лидеры общественных организаций со всей страны, члены территориальных и участковых избирательных комиссий, представители СМИ и молодые блогеры.



В программе: дискуссии, образовательные тренинги, мастер-классы, деловые игры и много другое. Занятия будут проходить по двум образовательным модулям: «Теория, теоретические и правовые основы избирательного права в России» и «Практика. Формы участия молодежи в избирательном процессе».



Фото из аккаунта Молодежной избирательной комиссии Калмыкии.