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24 августа, 09:53
НовостиСоциальная политика

Сегодня в Элисте стартуют занятия в летней образовательной школе «Молодежь. Выборы. Власть»

Сегодня в Элисте стартуют занятия в летней образовательной школе «Молодежь. Выборы. Власть»
В течение 3 дней молодые люди от 18 до 35 лет, а это лидеры общественных организаций со всей страны, члены территориальных и участковых избирательных комиссий, представители СМИ и молодые блогеры.

В программе: дискуссии, образовательные тренинги, мастер-классы, деловые игры и много другое. Занятия будут проходить по двум образовательным модулям: «Теория, теоретические и правовые основы избирательного права в России» и «Практика. Формы участия молодежи в избирательном процессе».

Фото из аккаунта Молодежной избирательной комиссии Калмыкии.
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