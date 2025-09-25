По инициативе сотрудников заповедника «Чёрные земли» энергетические компании оснастили линии электропередачи специальными птицезащитными устройствами.

Эти меры помогут предотвратить гибель редких видов пернатых, включая степных орлов и журавлей, которые часто страдают от поражения током.

Работы проведены в рамках программы сохранения биоразнообразия.

Устройства визуально маркируют провода, делая их заметными для птиц в полёте, что значительно снижает риск столкновений и электротравм.

Фото: Заповедник "Черные земли"