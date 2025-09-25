Во время проведения форума для всех желающих организованы обзорные экскурсии по городу Элиста.
Участники смогут познакомиться с главными достопримечательностями столицы Калмыкии.
📍 Детали маршрута:
🔸09:00 – сбор у музея им. Н.Н. Пальмова;
🔸09:30-11:30 – пешая прогулка по центру (парк «Дружба», Пагода Семи дней);
🔸11:30-14:00 – восточная часть города (Центральный хурул, Сити-Чесс, памятник «Исход и возвращение»);
🔸15:00-18:00 – южные районы (хурул «Геден Шедуб Чой Корлинг», этнопарк «Церен», «Верблюжий остров»).
Возможны небольшие отклонения от маршрута согласно пожеланиям гостей форума.
