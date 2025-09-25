26 сентября, 15:28
 15 °C
98,15
83,61
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 сентября, 08:07
НовостиСобытие

Во время проведения форума для всех желающих организованы обзорные экскурсии по городу Элиста.

Участники смогут познакомиться с главными достопримечательностями столицы Калмыкии.

📍 Детали маршрута:

🔸09:00 – сбор у музея им. Н.Н. Пальмова;

🔸09:30-11:30 – пешая прогулка по центру (парк «Дружба», Пагода Семи дней);

🔸11:30-14:00 – восточная часть города (Центральный хурул, Сити-Чесс, памятник «Исход и возвращение»);

🔸15:00-18:00 – южные районы (хурул «Геден Шедуб Чой Корлинг», этнопарк «Церен», «Верблюжий остров»).

Возможны небольшие отклонения от маршрута согласно пожеланиям гостей форума.

Видео: Правительство Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия