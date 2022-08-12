Орлица Иджил вернулась на родину, в степи Нижнего Поволжья

Она преодолела несколько тысяч километров, посетила 15 стран. Все лето окольцованная птица провела в Западном Казахстане. Орнитологи заповедника Черные Земли следят за ее перемещением по спутниковому передатчику в режиме реального времени. Не так давно орлица, рассказывают они, стремительным рывком вернулась, пересекла Волгу в районе Цаган-Амана и улетела в Ростовскую область. Сейчас она находится где-то на полях Ставропольского края и уже готовится вновь к осеннему перелету.



"Иджил, успешно перезимовав в Кении, успешно вернулась на родину. В гнезде из четырех орлят она самая старшая, самая крупная, поэтому мы сделали вывод, что это орлица - у орлов самки крупнее, нежели самцы. Поэтому назвали ее Иджил - по местности, в пределах которой она была окольцована. И вот уже на протяжении года мы за ней следим" - рассказал нам директора заповедника Баатр Убушаев. По его словам следить за передвижением помогает спутниковый передатчик на спине орлицы - он нисколько не стесняет движений и не мешает ей в полете.