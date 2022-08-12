В Калмыкии идет подготовка к III экономическому форуму «Элиста-2022 «Перспективы экспорта в Калмыкии»

16 сентября он станет коммуникационной площадкой, в рамках которой представители власти, бизнеса и общества обсудят основные вопросы будущего развития Калмыкии.



На территории Культурного комплекса «Пагода Семи дней» будут оформлены сельскохозяйственная и животноводческая выставки предпринимателей региона, а также организована ярмарка.

Работа форума обещает быть насыщенной. Запланированы мероприятия в различных форматах, спикерами которых будут выступать почетные гости.