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7 сентября, 10:57
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В Калмыкии идет подготовка к III экономическому форуму «Элиста-2022 «Перспективы экспорта в Калмыкии»

В Калмыкии идет подготовка к III экономическому форуму «Элиста-2022 «Перспективы экспорта в Калмыкии»

16 сентября он станет коммуникационной площадкой, в рамках которой представители власти, бизнеса и общества обсудят основные вопросы будущего развития Калмыкии.

На территории Культурного комплекса «Пагода Семи дней» будут оформлены сельскохозяйственная и животноводческая выставки предпринимателей региона, а также организована ярмарка.
Работа форума обещает быть насыщенной. Запланированы мероприятия в различных форматах, спикерами которых будут выступать почетные гости.

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