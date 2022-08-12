Сегодня утром Викторию Мацакову экстрадировали из Ливана

Еще в 2020 году по запросу УМВД Калмыкии ее объявили в международный розыск за участие в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Благодаря каналам Интерпола силовикам удалось отследить перемещения женщины - в том же году ее задержали на территории Ливанской Республики.



7 сентября в аэропорту Бейрута Викторию Мацакову передали российским правоохранительным органам - об этом объявило МВД России на своем официальном сайте.



Кадр из видео, опубликованного в телеграм-канале МВД Медиа.