Опекуны смогут претендовать на получение знака отличия

В Калмыкии зарегистрировано 264 семьи, в которых воспитываются дети, находящиеся под опекой.

Об этом сообщатся на сайте профильного ведомства. Из них, 21 семья относится к категории многодетных, где воспитываются 5 и более детей. И теперь согласно новому закону Республики Калмыкия опекуны, давшие достойное детство ребятам, также имеют право на получение знака отличия «За заслуги в воспитании детей». Он предусматривает единовременную выплату из республиканского бюджета в 30 тыс. рублей.

Это высшая степень выражения общественного признания заслуг многодетных родителей. Всего с момента принятия этого закона в Калмыкии в 2011 году награду получили 211 пап и мам.