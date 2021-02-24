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17 марта, 21:03
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В Калмыкии стартовала Республиканская олимпиада школьников по родному языку

В Калмыкии стартовала Республиканская олимпиада школьников по родному языку

Лучшие ученики в течение двух дней будут состязаться в знании языка, истории и культуры родного края. А знатокам «ясного письма» предстоит не только чтение, но и перевод текстов с современного калмыцкого языка на тодо бичиг и наоборот.

Ежегодно количество ее участников растет. В этом году их более 300. Она проводится по десяти предметам этнокультурной направленности в несколько этапов.

Учащиеся школ и студенты средних профессиональных образовательных учреждений померятся силами в знании родного языка, калмыцкого эпоса “Джангар”, национальной культуры, древнекалмыцкой письменности, истории родного края, основ буддизма.

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