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17 марта, 17:13
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В нынешнем году 30 лет первому историческому визиту Его Святейшества Далай-ламы XIV в Калмыкию

В нынешнем году 30 лет первому историческому визиту Его Святейшества Далай-ламы XIV в Калмыкию

К этой дате в Калмыкии руководителем администрации Главы республики Чингисом Бериковым инициированы мероприятия, которые станут важным событием в духовной жизни региона.

То памятное пребывание здесь лидера буддистов мира в июле 1991 года придало мощный импульс развитию духовной сферы региона. В Элисте Далай-лама освятил место строительства буддийского храмового комплекса, встретился с последователями древнего учения.

С июля 2020 по июль 2021 года в честь 85-летия Его Святейшества буддистами многих странах объявлен год благодарности Далай-ламе XIV

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