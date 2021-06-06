Около 35 тысяч детей Калмыкии получат к школе по 10 тысяч рублей

Указ о единовременной выплате сегодня подписал Владимир Путин. Деньги на счета одного родителей поступят, начиная с августа и по декабрь включительно. Средства положены на каждого ребенка, кому исполнилось шесть лет не позднее 1 сентября этого года, и не важно, пойдут ли они этой осенью в школу или нет.

Кроме того, такая выплата предназначена для инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, проходящих обучение по основным общеобразовательным программам. За ее назначением получателям нужно обратиться в Пенсионный фонд до 1 ноября.

И еще. Дети из многодетных семей получат региональную единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. В рамках реализации закона поддержки многодетных семей, который действует с прошлого года.