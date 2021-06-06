2 июля, 14:31
 36 °C
87,07
73,62
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 июля, 16:16
НовостиСоциальная политика

Около 35 тысяч детей Калмыкии получат к школе по 10 тысяч рублей

Около 35 тысяч детей Калмыкии получат к школе по 10 тысяч рублей

 Указ о единовременной выплате сегодня подписал Владимир Путин. Деньги на счета одного родителей поступят, начиная с августа и по декабрь включительно. Средства положены на каждого ребенка, кому исполнилось шесть лет не позднее 1 сентября этого года, и не важно, пойдут ли они этой осенью в школу или нет.

 Кроме того, такая выплата предназначена для инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, проходящих обучение по основным общеобразовательным программам. За ее назначением получателям нужно обратиться в Пенсионный фонд до 1 ноября.

И еще. Дети из многодетных семей  получат региональную единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. В рамках реализации закона поддержки многодетных семей, который действует с прошлого года.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия