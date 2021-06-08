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2 июля, 15:35
НовостиПамять

В Краснознаменске установили памятник легендарному военачальнику Басану Городовикову

В Краснознаменске установили памятник легендарному военачальнику Басану Городовикову

К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны в городе Краснознаменск Калининградской области установили памятник легендарному военачальнику Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Басану Бадьминовичу Городовикову. В годы войны он командовал кавалерийскими и стрелковыми дивизиями, участвовал в обороне Севастополя,  освобождал Калининградскую область от фашистов.

 В его честь в год 75-летия Победы в Краснознаменске назвали площадь. И теперь ее украшает бюст нашего земляка. Благодаря Басану Городовикову Калмыкия была восстановлена после депортации. Возглавляя родную республику, он сделал всё, чтобы малая Родина успешно развивалась и шла в ногу со временем. Торжественное открытие памятника запланировано на середину июля.

 

 

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