Как информационные технологии помогают нам в повседневной жизни?

В Элисте проходит форум «Цифровая Калмыкия». Своим опытом с региональным руководством и сотрудниками сферы интеллектуальных технологий делятся представители ведущих мировых и российских технологических компаний.

Сегодня цифровые решения стоят на службе практически всех сфер деятельности человека. С помощью интеллектуальных технологий можно не только повысить комфорт в городах, безопасность общественных пространств, но также оптимизировать процесс образования и обеспечить безопасные условия для учеников и учителей, управляя зданием школы и прилегающими территориями. Об этом в своем докладе говорил представитель крупнейшего мирового производителя цифровой техники Александр Криницын. Он считает, что Россия и, в частности, Калмыкия - уже готовы к тому, чтобы начать активно внедрять передовые разработки.

Российский рынок IT-технологий растет с каждым годом и уже опережает рост инфляции, такие данные привел Олег Овсянкин, ведущий эксперт по инновационным решениям одной из ведущих российских компаний, предоставляющих услуги сетевой и системной интеграции. Он озвучил последние тренды в цифровизации охраны труда и информационной безопасности. В частности, речь зашла о том, что уже во многих городах страны за соблюдением мер санитарно-гигиенической безопасности во время пандемии следят автоматизированные системы.

На конференции были наглядно продемонстрированы возможности VR для обучения персонала и организации сетевых экскурсий. Каждый желающий смог надеть шлем виртуальной реальности и пройти учения по пожарной безопасности или прогуляться по достопримечательностям Элисты.

Калмыкия на рынке информационных технологий совсем недавно, но уже делает уверенные шаги. Системы «Умный город», «Умная школа» это те направления, по которым сейчас правительство республики ведет активную работу.

В программе конференции также обсуждение цифровой безопасности в образовании региона, а также помощи информационных технологий бизнесу и государству.