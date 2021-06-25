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19 июля, 21:31
НовостиСоциальная политика

Новый пожарно-спасательный пост на территории республики

Новый пожарно-спасательный пост на территории республики

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия сообщает, что в целях пожарной безопасности инвалидов первой и второй группы, проживающих в Сарпинском психоневрологическом доме-интернате, организована работа пожарно-спасательного поста №4 КУ РК «Центр гражданской защиты» в составе 11 человек. 

Ежедневно на суточное дежурство заступает караул в составе 2-х сотрудников - бойца и водителя. 

Сотрудникам пожарно-спасательного поста выделено отдельное помещение, находящееся на прилегающей территории учреждения. В нем имеются условия для соблюдения работниками правил личной гигиены, приема пищи и отдыха.

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