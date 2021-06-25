Новый пожарно-спасательный пост на территории республики

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия сообщает, что в целях пожарной безопасности инвалидов первой и второй группы, проживающих в Сарпинском психоневрологическом доме-интернате, организована работа пожарно-спасательного поста №4 КУ РК «Центр гражданской защиты» в составе 11 человек.

Ежедневно на суточное дежурство заступает караул в составе 2-х сотрудников - бойца и водителя.

Сотрудникам пожарно-спасательного поста выделено отдельное помещение, находящееся на прилегающей территории учреждения. В нем имеются условия для соблюдения работниками правил личной гигиены, приема пищи и отдыха.