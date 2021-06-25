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20 июля, 10:15
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Сегодня – международный день шахмат

Сегодня – международный день шахмат

Он объединяет всех любителей этой интеллектуальной игры, которая является самой древней. Она изобретена ещё до нашей эры, в Египте. Жители Калмыкии – самые преданные поклонники Каиссы. Элиста даже принимала у себя 33-ю шахматную олимпиаду, в которой участвовали представители 13 стран. К этому событию был построен Сити-Чесс. Город шахмат и сейчас является одной из достопримечательностей республики, а сама игра – обязательный предмет во многих школах региона.

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