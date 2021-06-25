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19 июля, 20:34
НовостиСпорт

Уроженцы Калмыкии - тренеры сборной России по борьбе, художественной гимнастике и гандболу

Уроженцы Калмыкии - тренеры сборной России по борьбе, художественной гимнастике и гандболу

Басанг Боктаев, Алина Макаренко и Людмила Бодниева едут на Олимпиаду-2020 в Токио. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года. Но из-за пандемии состязания перенесли на это лето. Стартует Олимпиада 23 июля.

Басанг Боктаев - старший тренер сборной России по греко-римской борьбе и мастер спорта международного класса. Именно он тренировал знаменитых братьев Семеновых. Алина Макаренко - олимпийская, европейская и мировая чемпионка, а также мастер спорта России. Ранее она тренировала юниорскую сборную страны. Теперь под ее началом выступит сборная взрослых. Звание заслуженного мастера спорта принадлежит и блестящей гандболистке Людмиле Бодниевой. Она двукратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер мира.

Настоящие знатоки своего дела. Они будут наставлять будущих олимпийцев и делиться с ними опытом.

 

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