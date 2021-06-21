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14 июля, 11:50
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Футбольное противостояние в Элисте

Футбольное противостояние в Элисте

«Уралан» встречается с командой «Ангушт» из Ингушетии на поле Республиканской спортивной школы олимпийского резерва. Это лидер турнирной таблицы зоны Юг третьего дивизиона Чемпионата России.

У калмыцкого клуба пока 5 строчка и 11 баллов. Матч обещает быть очень напряжённым – соперники за сезон провели 7 игр, ни разу не проиграв. А вот желто-синие, напомним, познали горечь поражения. Но в домашних поединках за это время с поля еще не уходили без очков.

  Напомним, в целях безопасности, все игры проходят без участия зрителей. Мы следим за развитием событий. В нашем вечернем выпуске представим подробный отчет.

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