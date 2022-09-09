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30 сентября, 12:21
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Новые возможности для предпринимателей открывает Фонд развития Калмыкии

Новые возможности для предпринимателей открывает Фонд развития Калмыкии

Акционерское общество "Яшкульское дорожное управление №2" приобрело спецтехнику, необходимую для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. Полученные в Фонде заемные средства в размере 39 миллионов рублей были направлены на покупку автогрейдера, гусеничного экскаватора и двух комбинированных дорожных машин для перевозки груза и содержания дорог в зимний период. Теперь компания планирует регулярно участвовать в конкурсах по строительству и ремонту автодорог федерального, регионального и местного значения.

По словам генерального директора дорожного управления Лага Сангаджиева, благодаря этому увеличили объемы строительных работ, ускорились темпы, а также созданы дополнительно 12 рабочих мест. В региональном Минэке напомнили, что данное подведомственное учреждение финансирует инвестиционные проекты по льготной ставке от 1% до 3%.

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