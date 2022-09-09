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30 сентября, 13:12
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Галсанг-хурул поселка Джалыково отмечает юбилейные мероприятия посвященные 30-летию

Галсанг-хурул поселка Джалыково отмечает юбилейные мероприятия посвященные 30-летию

Это первый буддийский храм, построенный в современной Калмыкии. Название ему дал Далай-лама XIV, лично освятивший хурул во время своего второго визита в Калмыкию в сентябре 1992 года.

Местные жители говорят, что Далай-лама образно сравнил хурул с первым лотосом – священным цветком для буддистов. Таким образом, он выразил надежду, что за первым “лотосом” появятся и другие. Действительно, в 1990 годах в республике началось повсеместное возведение буддийских храмов.

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