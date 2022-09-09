85-летие творческой деятельности в этом году отметит Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан".

Сегодня, в рамках празднования юбилейной даты, коллектив приглашает в гости своих ветеранов. Каждый из них оставил свой след в истории ансамбля.



На протяжении многих лет творческий коллектив является хранителем и продолжателем калмыцкой культуры, истории национальных песен и танцев.



Созданный в 1937 году он и по сей день - "визитная карточка" степного региона и представляет его на важнейших мероприятиях и форумах государственного масштаба. Смотрите подробнее в дневных Вестях.