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30 сентября, 11:47
НовостиКультура

85-летие творческой деятельности в этом году отметит Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан".

85-летие творческой деятельности в этом году отметит Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан".

Сегодня, в рамках празднования юбилейной даты, коллектив приглашает в гости своих ветеранов. Каждый из них оставил свой след в истории ансамбля.

На протяжении многих лет творческий коллектив является хранителем и продолжателем калмыцкой культуры, истории национальных песен и танцев.

Созданный в 1937 году он и по сей день - "визитная карточка" степного региона и представляет его на важнейших мероприятиях и форумах государственного масштаба. Смотрите подробнее в дневных Вестях.

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