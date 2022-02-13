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20 марта, 11:36
НовостиСоциальная политика

Новые пособия на детей от 8 до 16 лет в 2022 году

Новые пособия на детей от 8 до 16 лет в 2022 году

 Поддержать в сложной экономической обстановке семьи с невысокими доходами решил Президент страны. Кто получит новые «Путинские» выплаты, когда начнут выплачивать детские пособия от 8 до 16 лет? Об этом- в материале Белг Манцаевой.

 В семье Виктора и Ольги Хомутниковых – пятеро детей – три девочки и два мальчика. «О выплатах узнала из сети интернет» - говорит многодетная мама.

Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат уже в мае. «Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет» - сказал Владимир Путин в своем обращении 8 марта.

Новое пособие будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход – ниже прожиточного минимума.

Кроме того, в ближайшее время вырастет и минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума, пенсии, зарплаты бюджетников и другие социальные выплаты. Об этом заявил Президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке регионов страны.

 

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