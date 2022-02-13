Бату Хасиков поздравил работников бытового обслуживания и ЖКХ с профессиональным праздником

«Спасибо сотрудникам Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики за то, что у нас есть свет, вода и тепло», – поделился Глава региона. Он также отметил неизменное внимание к проблемам Калмыкии и поддержку, которую оказывает федеральное ведомство и лично Министр Ирек Файзуллин.

«Признателен также всем, кто задействован в сфере бытового обслуживания населения. Без вас трудно себе представить комфортную повседневную жизнь», – подчеркнул Бату Хасиков.

Руководитель республики пожелал всем здоровья и новых трудовых достижений на благо жителей Калмыкии.