Верховный суд Калмыкии вынес приговор по резонансному уголовному делу

Преступление произошло в Элисте год назад. Неизвестный мужчина ограбил дом своей знакомой, совершив нападение и убийство ее сожителя. При этом, действовал он под видом медицинского работника. Подробнее об обстоятельствах судебного разбирательства - в нашем материале

Утром 29 марта прошлого года в одном из столичных домов по улице Сахалинская раздались выстрелы. Злоумышленник, личность которого установят позже, проник на территорию жилого дома. Под видом медицинского работника, он был одет в средства индивидуальной защиты – комбинезон, очки и перчатки, похитил денежные средства и ценности.

На скамье подсудимых - 56-летний житель Москвы. Он признан виновным в совершении целого ряда преступлений: убийство, разбой, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

10 марта коллегия присяжных заседателей согласилась с доводами обвинения и единодушно вынесла обвинительный вердикт. Установлено, что в 2013 году, подсудимый уже был осужден. Приговором Элистинского суда за незаконное хранение оружия, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему назначено было наказание в виде 9 лет лишения свободы. Однако, в 2019 неотбытая часть, а это 3,5 года была заменена ограничением свободы.

На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, Верховный суд Калмыкии вынес свой приговор.