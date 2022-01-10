Новоселье празднуют жильцы дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа

Это элистинцы, проживавшие ранее в доме №15 во втором микрорайоне столицы. Новую 9-этажку на 54 квартиры сдали в эксплуатацию перед Новым годом. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила внимательное отношение властей Калмыкии к проблеме жилья в республике, особенно она отметила работу, проделанную по строительству этой многоэтажки.

Супруги Ельаман и Саглара Циковы не скрывают своей радости. Двухлетняя история с жильем для них закончилась благополучно. Они вновь обрели свой кров. Семья с двумя детьми и их соседи по подъезду лишились квадратных метров в результате взрыва бытового газа в феврале 2020 года. Почти два года они вынуждены были ютиться в съемной квартире. Расходы на его аренду для них и еще 53 семей полностью взял на себя столичный муниципалитет. Сейчас Циковы готовятся к переезду. Квартиры сданы под ключ и не нуждаются в дополнительных ремонтных работах.

Перевозит вещи и обустраивается на новом месте и семья Элистины Каташовой. В пострадавшем от взрыва газа в доме № 15 во втором микрорайоне у них была 4-комнатная квартира, взамен они получили точно такую же.

А семья Аллы Хараевой 2 года назад оказалась практически в самом эпицентре взрыва, их квартира располагалась над той, в которой и произошло ЧП. События той страшной ночи сейчас уже практически забыты, все время отнимают приятные хлопоты, связанные с переездом.

Место под строительство нового дома выбирали с учетом наличия в шаговой доступности необходимой социальной инфраструктуры

В обоих подъездах многоэтажки установлены современные электроподъёмники для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это очень кстати, ведь даже в этом подъезде проживает несколько людей, которым нужна помощь подъёмника.

Строительство 9-этажного дома для пострадавших находилось под особым контролем руководства республики. Напомним, решение о его возведении было принято председателем федерального Правительства Михаилом Мишустиным. Жильцы пострадавшего дома обратились к нему с просьбой помочь с разрешением проблемы в феврале прошлого года во время его рабочей поездки в Калмыкию.

На возведение многоэтажки из резервного фонда Правительства России было выделено более 176 миллионов рублей. Дом от котлована до кровли возвели за пять месяцев. При том, что, как отметила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, в целом, практику предоставления жилья пострадавшим от ЧС в регионах можно назвать, своего рода, лотереей.