Свой 5-летний юбилей отмечает Региональная служба «112»

Это главный номер в любой экстренной ситуации. «Центр обработки вызовов» работает по принципу одного окна. К нему подключены все оперативные службы. Диспетчеры обрабатывают в сутки до 800 вызовов, почти половина из обратившихся нуждаются в помощи врачей, пожарных, полиции и других специалистов. Часть звонков связана с работой ЖКХ. Номер «112» доступен для звонков со стационарных, мобильных телефонов и в мобильном приложении. На него можно звонить бесплатно, круглосуточно, без сим-карты или с отрицательным балансом.

С 2020 года служба находится в ведении «Центра информационных технологий и комплексной безопасности» Минцифры Калмыкии. В честь 5-летнего юбилея благодарностями и правительственными наградами были отмечены лучшие ее сотрудники.