Житель поселка Первомайский организовал клуб борьбы и гимнастики во дворе собственного дома

Спортплощадка, сооруженная своими руками, привлекает не только детей, но и взрослых. В условиях пандемии, когда из-за распространения коронавируса закрыты кружки и секции для местной детворы - это полезное и лучшее времяпровождение.

Ежедневно в этом необычном спортзале собирается местная детвора. Его на собственные средства соорудил Санал Иванов. Бывший учитель физкультуры сельской школы. Сейчас он на пенсии. Во время пандемии, когда все остаются дома, решил привить детям любовь к спорту. Он разработал для каждого ребенка индивидуальную программу. Семилетняя Алина увлекается гимнастикой, а мальчики занимаются борьбой.

Детей не смущает, что это обычный пристрой к дому. Главное, говорят они, свободное время от дистанционного обучения, проводят интересно и с пользой. Для них Иванов – любимый тренер, который арендовал инвентарь и установил во дворе тренажеры, сделанные своими руками.

Спортом желают заняться и взрослые. Их просьбы не останутся без внимания, говорит тренер. В планах – набрать старшую группу по национальной борьбе. Так что, многолетний опыт учителя физкультуры особенно полезен сейчас, когда забота о здоровье - на первом месте.