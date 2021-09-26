Новая мера поддержки молодых учителей и воспитателей

Установленная Главой Калмыкии единовременная выплата молодым работникам сферы образования, станет хорошем подспорьем для начинающих профессиональный путь специалистов и ,несомненно, привлечет в ряды учительства молодые кадры.

Так считают и молодые учителя Партизанской средней школе села Троицкое Целинного района, сегодня в образовательной учреждении их семь.

Гиляна Кутушова и Вадим Довгаев еще не решили, на что потратят полученные выплаты, но считают, что благодаря такой существенной поддержке, престиж профессии растет с каждым днем.