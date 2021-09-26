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13 октября, 18:23
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Новая мера поддержки молодых учителей и воспитателей

Новая мера поддержки молодых учителей и воспитателей

Установленная Главой Калмыкии единовременная выплата молодым  работникам сферы образования,  станет хорошем подспорьем для начинающих профессиональный путь специалистов и ,несомненно, привлечет в ряды учительства молодые кадры. 

Так считают и молодые учителя  Партизанской средней школе села Троицкое Целинного района, сегодня в образовательной учреждении их семь.

 Гиляна Кутушова и Вадим Довгаев еще не решили, на что потратят полученные выплаты, но считают, что благодаря такой существенной поддержке, престиж профессии растет с каждым днем.

 

 

 

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