Многоэтажка для жителей пострадавшего от газового хлопка дома, будет достроена к концу года

Многоквартирный дом строится на территории 3 микрорайона для жильцов дома №15 во втором микрорайоне. Сложившаяся ситуация в результате ЧП техногенного характера на контроле Правительства России.

Напомним, в начале года в Элисте Председатель Правительства Михаил Мишустин встречался с хозяевами квартир, разрушенных взрывом бытового газа. Он поручил Вице-премьеру Марату Хуснуллину и Главе Калмыкии Бату Хасикову лично следить за строительством нового дома. Как отметил Хасиков, работы идут хорошим темпом и должны быть завершены уже в конце года.