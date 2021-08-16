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13 октября, 18:19
НовостиСтроительство

Многоэтажка для жителей пострадавшего от газового хлопка дома, будет достроена к концу года

Многоэтажка для жителей пострадавшего от газового хлопка дома, будет достроена к концу года

Многоквартирный дом строится на территории 3 микрорайона для жильцов дома №15 во втором микрорайоне. Сложившаяся ситуация в результате ЧП техногенного характера на контроле Правительства России.

Напомним, в начале года в Элисте Председатель Правительства Михаил Мишустин встречался с хозяевами квартир, разрушенных взрывом бытового газа. Он поручил Вице-премьеру Марату Хуснуллину и Главе Калмыкии Бату Хасикову лично следить за строительством нового дома. Как отметил Хасиков, работы идут хорошим темпом и должны быть завершены уже в конце года.

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